25 تهمة جديدة توجه إلى رئيس وزراء ماليزيا السابق

كوالالمبور، ماليزيا (CNN)-- وجه القضاء الماليزي، الخميس، 25 تهمة جديدة بالفساد وتبييض الأموال بالإضافة إلى اختلاس 681 مليون دولار من الأموال العامة، لرئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب رزاق.

ورفض رزاق كل التهم الموجهة ضده في محكمة بالعاصمة الماليزية كولالمبور، مما يضيف إلى سلسلة التهم التي يواجهها والمتعلقة أيضاً بفضيحة اختلاس بمليارات الدولارات من صندوق شركة التنمية الماليزي (وان.إم.دي.بي).

وأشار نائب المفتش العام في الشرطة الملكية الماليزية، نور رشيد إبراهيم، في بيان إلى التهم الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق، إذ أوضح أن 9 من التهم الموجهة متعلقة بتلقي الأموال غير المشروعة، بينما تتعلق 5 تهم أخرى باستخدام تلك الأموال و7 لنقلها لمجموعات أخرى. ويواجه رزاق أيضاً 4 تهم إضافية بموجب قانون مكافحة الفساد الماليزي.

وكانت وكالة الأنباء الماليزية قد نشرت في 3 من يوليو/ تموز 2018، خبر اعتقال رئيس الوزراء السابق، لاتهامه بـ"خيانة الأمانة واختلاس الأموال"، كما نقلت أيضاً تأكيد فريق العمل الخاص لقضية صندوق شركة التنمية الماليزي بأنه تم اعتقال رزاق "بخصوص خيانة الأمانة واختلاس الأموال في قضية شركة (إس.أر.سي) الدولية المحدودة".