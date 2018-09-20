امرأة تقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية: حالتها "حرجة"

(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون إن امرأة قتلت 3 أشخاص وأصابت اثنين آخرين، الخميس، في حادث إطلاق نار على مركز لتوزيع الأدوية في مقاطعة هارفورد بولاية ميريلاند الأمريكية.

وتحدث مسؤول إنفاذ القانون، الذي تم إطلاعه على الحادث، عما شهدته المنطقة لـCNN، إذ وقع إطلاق النار في مرفق دعم Rite Aid على بعد حوالي 30 ميل شمال شرق Baltimore.

وقال شريف جيفري جارلر في مؤتمر صحفي إن المشتبها فيها استخدمت مسدسًا واحدًا، مشيرا إلى أنه تم القبض عليها وهي محتجزة حاليا في مستشفى محلي وحالتها حرجة.

ورفض جارلر الإجابة على أسئلة الصحفيين، بما في ذلك كيفية إصابة المشتبه فيها. وقال إن ضباط إنفاذ القانون أطلقوا النار عليها أثناء تصديهم لها. فيما قالت سوزان هندرسون، المتحدثة باسم Rite Aid إن ما يقرب من 1000 موظف يعملون في مركز التوزيع الذي شهد إطلاق النار.

وأوضحت هندرسون أنه "وقع اطلاق النار بالقرب من المبنى الرئيسي" و"ما أفهمه هو أن الموقع آمن"، بينما قالت كولين هندريكسون، التي تعيش وتعمل في المنطقة، إنها كانت تنتظر الحافلة عندما أخبرها شخص ما أنه كان هناك إطلاق نار في مكان قريب.

وأضافت أنها شاهدت سيارات الطوارئ، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وطائرات الهليكوبتر، التي كانت في غير مكانها في الجزء "الهادئ" من المحافظة. المنطقة هي موطن للعديد من المستودعات والنباتات، بعضها ينتمي إلى العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك شركات الماكياج.

وقالت: "إنها حقا هادئة للغاية عادة، وهذه أكثر فوضى رأيتها في المكان على الإطلاق"، معتبرة أنه "أمر مخيف للغاية عندما يكون هناك حادث على عتبة بابك مباشرة؛ لأنك تستطيع رؤية مليار تقرير إخباري عن مطلق النار، حول حالات الطوارئ، ولا تزال لا تعتقد أن الأمر حقيقياً بالنسبة لك".

وهذا هو ثالث إطلاق نار شامل في البلاد خلال يوم واحد. فقد أسفر إطلاق نار في مجمع مكاتب في ميدلتون بولاية ويسكونسن عن إصابة 3 أشخاص بجروح، الأربعاء، وأصيب مسلح وأربعة أشخاص في مركز بلدية ماسونتاون بورو في بنسلفانيا في وقت لاحق اليوم. وقتلت الشرطة مطلقي النار في حوادث الأربعاء.