شاهد.. بوتين يطلق النار من بندقية قنص جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت مواقع إخبارية روسية مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجرّب بندقية قنص "إس.في.تش. 308" الجديدة أثناء تفقده معرض بندقيات القنص في مركز تابع لمؤسسة "كلاشنيكوف" في ضواحي العاصمة موسكو.

وقد أطلق بوتين، خلال اختباره البندقية، 5 رصاصات من مسافة 600 متر على هدف وأصابه عدة مرات، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم."

وقد شاهد بوتين شرحاً مصوراً عن افتتاح المركز وإنشاء وحدة تكاملية في مؤسسة "كلاشينكوف"، فضلا عن المبادئ والنهج الجديدة لـ" كلاشينكوف."