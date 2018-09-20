روسيا تنفي علاقة نظام "العدو- الصديق" بسقوط طائرتها بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الدفاع الروسية احتمال سقوط الطائرة "إيل-20" في سوريا بسبب عدم تشغيل نظام "الصديق – العدو"، مضيفة أن تلك الاحتمالات "أوهام هواة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وعلق المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، الخميس، على الاحتمالية السابقة قائلا: "كل أفكار أشباه الخبراء حول أسباب تحطم الطائرة ’إيل-20‘ بسبب عدم تشغيل نظام ’الصديق – العدو‘ ليست إلا مجرد أوهام هواة".

ولفت المتحدث الروسي، إلى أن نظام "تحديد العدو والصديق"، يعد خاصاً بكل دولة، مضيفاً أنه "لا يتم تثبيته على الأسلحة المصدرة من روسيا" ضمن إطار التعاون العسكري التقني، مثل "منظومات الدفاع الجوية المصدرة" إلى سوريا.

أما فيما يتعلق بتفاصيل عملية إسقاط الطائرة، كانت المضادات الأرضية السورية قد أسقطت الطائرة الروسية، التي قتل 15 شخصاً من طاقمها، أثناء غارة إسرائيلية على مواقع في اللاذقية، كما حملت موسكو إثرها، إسرائيل مسؤولية الحادث، بسبب استخدام المقاتلات الإسرائيلية للطائرة الروسية كـ"غطاء" لعملياتها.

بدوره، حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النظام السوري مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية، معبرا عن أسفه بسبب مقتل الجنود الروس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن يصل وفد من الجيش الإسرائيلي، برئاسة قائد القوات المسلحة الجوية، إميكام نوركين، إلى موسكو، الخميس مع بيانات تحطم الطائرة الروسية، بحسب ما نقلته (سبوتنيك).