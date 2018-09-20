رئيس كوريا الجنوبية يدعو ترامب إلى قمة ثانية مع كيم جونغ أون

سول، كوريا الجنوبية (CNN) -- حث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا كيم جونغ أون، وذلك أثناء مؤتمر صحفي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول، الخميس.

وقال مون، عقب حضوره قمة بكوريا الشمالية، إن كيم جونغ أون أعطى و"للمرة الأولى" تفاصيل دقيقة بخصوص إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، مضيفاً إن أونغ "أعرب عن رغبته بإتمام نزع السلاح النووي بسرعة والتركيز على التنمية الاقتصادية"و"حماسه الشديد" لعقد اجتماع آخر مع أمريكا.

وخلال كلمته، أشار مون إلى أنه سيطلع ترامب شخصياً على ما حصل، الأسبوع المقبل، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه لم يعط أي تفاصيل عند سؤال CNN عن التدابير التي يمكن أن يقدمها الرئيس الأمريكي لكوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي قد اجتمع بزعيم كوريا الشمالية، في سنغافورة، في يونيو/ حزيران الماضي، إذ مدح ترامب زعيم كوريا الشمالية قائلاً إنه "كان رجلاً شديداُ"، ولكنه في الوقت نفسه "ذكي ويحب شعبه وبلده، ويريد الكثير من الأشياء الجيدة لذلك يفعل هذا".