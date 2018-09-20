حدث في 20 سبتمبر.. صلاح الدين يحاصر القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 20 سبتمبر/أيلول من عام 1187 حاصر صلاح الدين الأيوبي القدس، وفي نفس اليوم من عام 1984، استهدف تفجير بسيارة مفخخة السفارة الأمريكية في بيروت، وراح ضحية الحادثة 12 شخصاً، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1187

صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس.

1792

بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى.

1984

انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مبنى السفارة الأمريكية في بيروت يؤدي إلى مقتل 12 شخصًا.

2001

الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن في خطاب أمام الكونغرس الحرب على الإرهاب.

2010

وقوع معركة الحوطة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة.

2011

اغتيال الرئيس الأفغاني السابق رئيس المجلس الأعلى للسلام برهان الدين رباني بهجوم انتحاري استهدف منزله في العاصمة الأفغانية كابل.