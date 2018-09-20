حدث في 20 سبتمبر.. صلاح الدين يحاصر القدس وتفجير بالسفارة الأمريكية في بيروت
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 20 سبتمبر/أيلول من عام 1187 حاصر صلاح الدين الأيوبي القدس، وفي نفس اليوم من عام 1984، استهدف تفجير بسيارة مفخخة السفارة الأمريكية في بيروت، وراح ضحية الحادثة 12 شخصاً، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.
- 1187
صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس.
- 1792
بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى.
- 1984
انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مبنى السفارة الأمريكية في بيروت يؤدي إلى مقتل 12 شخصًا.
- 2001
الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن في خطاب أمام الكونغرس الحرب على الإرهاب.
- 2010
وقوع معركة الحوطة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة.
- 2011
اغتيال الرئيس الأفغاني السابق رئيس المجلس الأعلى للسلام برهان الدين رباني بهجوم انتحاري استهدف منزله في العاصمة الأفغانية كابل.