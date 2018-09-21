دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمثل "تهديدا حقيقيا" للمنطقة، داعيا إياها إلى "البدء في التصرف كدولة طبيعية".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال ظريف: "صحيح أن هناك تهديدا حقيقيا لمنطقتنا وللسلم والأمن الدوليين: إن هذا التهديد هو شعور إدارة ترامب بالحق في زعزعة استقرار العالم مع المتواطئين المارقين في منطقتنا"، خاتما بقوله: "الولايات الأمريكية يجب أن تبدأ بالتصرف كدولة طبيعية".

يشار إلى أنه في مقابلة مع CNN، وجَّه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تحذيراً قوياً لإيران، الجمعة، قائلا إن واشنطن ستتخذ إجراءً مباشراً ضد أي هجمات لطهران، متوعدا في نفس الوقت "قواتها بالوكالة التي تهاجم المصالح الأمريكية".

وقال بومبيو في مقابلة مع الزميلة إليز لابوت: "أبلغنا جمهورية إيران الإسلامية أن استخدام قوة بالوكالة لمهاجمة المصالح الأمريكية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي"، مؤكدا أنه بلاده "لن تسمح لطهران باستخدام قوة بالوكالة لمهاجمة مصالح واشنطن".

وأضاف بومبيو: "إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث"، ليرد على على سؤال حول ما إذا كان الرد عسكريا، بقوله: "إنهم سيحاسبون".