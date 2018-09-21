حدث في 21 سبتمبر.. أمين الجميّل رئيساً للبنان وبدء البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 21 سبتمبر/أيلول من عام 1982 تم انتخاب أمين الجميّل رئيساً للبنان بعد اغتيال شقيقه بشير، وفي نفس اليوم من عام 1991 بدأت بعثة الأمم المتحدة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.
- 1916
استسلام الحامية التركية في الطائف للقوات العربية.
- 1959
عبد الكريم قاسم يأمر بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه.
- 1970
الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمه طارئه حول الحرب الأهلية الأردنية / الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.
- 1982
انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميّل.
- 1989
بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية.
- 1991
بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
- 2016
غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر، مما أدى لغرق أكثر 204 شخصًا كانوا على متنها، أثناء محاولتهم الهجرة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.