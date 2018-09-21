حدث في 21 سبتمبر.. أمين الجميّل رئيساً للبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 21 سبتمبر/أيلول من عام 1982 تم انتخاب أمين الجميّل رئيساً للبنان بعد اغتيال شقيقه بشير، وفي نفس اليوم من عام 1991 بدأت بعثة الأمم المتحدة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1916

استسلام الحامية التركية في الطائف للقوات العربية.

1959

عبد الكريم قاسم يأمر بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه.

1970

الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمه طارئه حول الحرب الأهلية الأردنية / الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.

1982

انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميّل.

1989

بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية.

1991

بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.

2016

غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر، مما أدى لغرق أكثر 204 شخصًا كانوا على متنها، أثناء محاولتهم الهجرة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.