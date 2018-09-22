تقرير: 10 قتلى بإطلاق نار بعرض عسكري بإيران والهجوم "إرهابي"

بعد تهديد ترامب.. ماذا يخسر المتعاونون مع إيران?

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل 10 عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني، وجرح 21 آخرين في حادث إطلاق نار خلال عرض عسكري في منطقة أهواز، صنف على أنه "هجوم إرهابي" وفقا لتقرير نشرته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان مساعد الشؤون السياسية في محافظة خوزستان، علي حسين زادة قوله: "إن 4 ارهابيين قاموا بتنفيذ الهجوم.. استشهد نتيجة هذا الهجوم الجبان 10 من قوات حرس الثورة الاسلامية وجرح 21 آخرين،" لافتا على أن "عدد الشهداء في تزايد وحالة بعض الجرحى حرجة وهناك احتمال تزايد عدد الشهداء ايضاً، كما استشهد صحفي نتيجة هذا الهجوم الإرهابي".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن تقارير تشير إلى مقتل اثنين من الإرهابيين "إثر اشتباكات وقعت مع القوات الامنية ولايزال ارهابيان اخريان تحت الملاحقة".

وتجري إيران الاستعراض العسكري في عدد من المدن في "الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لأسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة علي إيران لثماني سنوات) انطلق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح اليوم السبت بجوار مرقد الامام الخميني بطهران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.