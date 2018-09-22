ظريف: نحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة مسؤولية هجوم الأهواز وسنرد بسرعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن نظاما أجنبيا يقف خلف الهجوم وإطلاق النار الذي وقع خلال عرض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية في منطقة الأهواز.

جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".

ويشار إلى أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وجرح 21 آخرون في الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بالأهواز، وأن منفذوه عددهم أربعة قتل منهم اثنان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وتجري إيران الاستعراض العسكري في عدد من المدن في "الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لأسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة علي إيران لثماني سنوات) انطلق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح اليوم السبت بجوار مرقد الامام الخميني بطهران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.