إيران: 24 قتيلا بهجوم الأهواز.. ومسؤول يكشف طريقة تنفيذ الهجوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال اللواء أبوالفضل شكارجي، أحد المتحدين باسم الجيش الإيراني، إن إطلاق النار بدأ من مسافة بعيدة صوب العرض العسكري الذي شهدته منطقة الأهواز، السبت.

وأوضح المتحدث الإيراني قائلا: "بدأ الإرهابيون بإطلاق النار من داخل حديقة على مسافة بعيدة صوب القوات المسلحة بالإضافة إلى المدنيين الذين كانوا يتابعون العرض العسكري"، لافتا إلى أن "قوات الأمن اشتبكت مع الإرهابيين على الفور بعد فتحهم للنار على العرض العسكري".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد ذكرت في تقرير أن حصيلة القتلى في هجوم الأهواز التي تقع إلى الجنوب الغربي من البلاد، ارتفع إلى 24 قتيلا و53 جريحان لافتة إلى أن من بين القتلى والجرحى مدنيين.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال في تغريدة له بأعقاب الهجوم: "جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".