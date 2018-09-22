الحرس الثوري الإيراني: مهاجمو الأهواز مرتبطون بمجموعة تدعمها السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن المسلحين الذين هاجموا العرض العسكري في منطقة الأهواز مرتبطون بمجموعة إرهابية تدعمها المملكة العربية السعودية، على حد تعبيره.

وأوضح المتحدث الإيراني قائلا: "الهجوم تم عبر عناصر من مجموعة الأهواز المدعومة من السعودية، بهدف التشويش على الإبداعات في العرض العسكري الذي يقدمه الجيش الإيراني"، لافتا إلى أن "هناك العديد من الأشخاص المدعوون إلى العرض وأن الإرهابيين استهدفوا كلا من هؤلاء بالإضافة إلى القوات المسلحة".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن جماعة "التيار الوطني العربي الديمقراطي" في الأحواز أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لافتة إلى أنها مدعومة من قبل "خصوم أجانب" بما فيهم المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قال في تغريدة له بأعقاب الهجوم: "جاء ذلك في تغريدة لظريف حيث قال: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".