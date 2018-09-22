قتلى بعد فتح مسلح النار باستعراض عسكري بإيران

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سقط عدد من القتلى والجرحى، السبت، بعد أن فتح مسلح النار خلال العرض العسكري الذي تجريه القوات الإيرانية، وفقا لما نقله تلفزيون "برس" الإيراني الرسمي.

وتجري إيران الاستعراض العسكري في عدد من المدن في "الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لأسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة علي إيران لثماني سنوات) انطلق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح اليوم السبت بجوار مرقد الامام الخميني بطهران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة أن "الاستعراض العسكري بدأ في طهران بمشاركة وحدات نموذجية للقوات المسلحة تحت شعار نحن قادرون وبالتزامن مع استعراض عسكري للقوات البحرية في بندرعباس (جنوب) بمشاركة 600 قطعة بحريه بأنواعها الثقيلة والخفيفة".

ولفت تقرير الوكالة الإيرانية إلى أنه وخلال الاستعراض العسكري "سيعرض أحدث انجازات القوات البرية للجيش بما فيها دبابة ذوالفقار مزودة بأحدث انظمة المدرعات في العالم ونظام الدفاع الجوي المزود بمدفعية 57 مليمترا وانظمة حديثة أخرى".