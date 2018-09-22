ارتفاع عدد ضحايا غرق العبّارة التنزانية.. واستمرار البحث عن جثث

(CNN)-- ألقي القبض على قبطان العبارة المعبأة فوق طاقتها التي انقلبت في بحيرة فيكتوريا، في الوقت الذي تنعي فيه تنزانيا أكثر من 200 شخص في آخر كارثة بحرية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقال الرئيس التنزاني جون ماغوفولي إن القبطان قيد الاحتجاز، وأمر الرئيس باعتقال جميع المشغّلين الآخرين للعبارة التي انقلبت يوم الخميس.

ويستمر عمال الإنقاذ في تنزانيا في البحث عن المزيد من الجثث من مياه البحيرة، في حين أن عدد القتلى ارتفع إلى 209 شخصاً، السبت، لكن من المتوقع أن يرتفع العدد بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة، حسن عباس.