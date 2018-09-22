حدث في 22 سبتمبر.. ولادة "الظاهرة" رونالدو واندلاع حرب الخليج الأولى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 22 سبتمبر/أيلول من عام 1976، ولد نجم الكرة البرازيلية، رونالدو، الملقب بـ"الظاهرة"، وفي نفس اليوم من عام 1980 نشبت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.
- 1862
الرئيس أبراهام لينكولن يعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة.
- 1949
الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.
- 1952
انتخاب كميل شمعون رئيسًا للجمهورية اللبنانية وذلك بعد أيام من استقالة الرئيس بشارة الخوري تحت ضغط الشارع.
- 1956
عقد قمة ثلاثية في الدمام بالسعودية حضرها ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مصر جمال عبد الناصر ورئيس سوريا شكري القوتلي.
- 1969
انعقاد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه ملك المغرب الحسن الثاني لبحث الآثار المترتبة على حريق المسجد الأقصى.
- 1976
ميلاد رونالدو، لاعب كرة قدم برازيلي.
- 1980
نشوب الحرب بين العراق وإيران والتي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.