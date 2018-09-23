دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوات الحرس الثوري الإيرانية، في بيان، الأحد، أنها "ستثأر لدماء الشهداء في المستقبل القريب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، كما قدم التعازي لأهالي القتلى في هجوم الأهواز، الذي وقع خلال عرض عسكري إيراني.

وقال الحرس الثوري، إنه "سيتم اتخاذ التدابير اللازمة" في المستقبل القريب لمواجهة "الإرهابيين" والانتقام منهم "انتقاماً مميتاً لا ينسى"، على حد تعبيرهم، كما أوضحوا أنهم "سيلاحقون مرتكبي هذه الجريمة" أينما كانوا.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في تغريدة له بأعقاب الهجوم: "مجندون إرهابيون، دربوا وسلحوا ودفع لهم من قبل نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، أطفال ومجندون وإعلاميون بين الضحايا، إيران تحمل رعاة الإرهاب بالمنطقة وساداتهم الأمريكيون مسؤولية هذا الهجوم، إيران سترد بسرعة وحزم دفاعا عن أرواح الإيرانيين".

ويذكر أن إيران تجري الاستعراض العسكري في عدد من المدن في "الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لأسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة علي إيران لثماني سنوات) انطلق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح اليوم السبت بجوار مرقد الإمام الخميني بطهران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.