ليبرمان: إسرائيل ليست معنية بالاحتكاك مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، أن إسرائيل "لن تجري مشادة كلامية" عبر وسائل الإعلام مع روسيا، كما انها "ليست معنية" بالاحتكاك بها، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وأشار ليبرمان إلى أن الحوار مع موسكو "مستمر على مدار الساعة"، كما أوضح أن إسرائيل ستواصل العمل للدفاع عن مصالحها ولا "تبحث عن مغامرات"، بل تتحرك في "حالة الضرورة فقط" وتتصرف "بحكمة ومسؤولية".

وأتت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، تعقيباً "لنية روسيا" إغلاق المجال الجوي في سوريا بعد استهداف طائرة "إيل-20" التابعة لها، بحسب ما نقلته (مكان)، إلا أن وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) وصفت "النية" بـ"مزاعم" منتشرة حول احتمال إغلاق روسيا المجال الجوي السوري بوجه السلاح الجوي الإسرائيلي.

ولفت ليبرمان إلى أن إسرائيل أوضحت "مراراً وتكراراً أنها لن تسمح لإيران أن تجعل الأراضي السورية قاعدة ضد إسرائيل"، مضيفاً: "سنواصل العمل على منع ذلك ونحن نملك كل الوسائل وجميع الاحتمالات".

اما فيما يتعلق بقضية إسقاط الطائرة الروسية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسقاط الطائرة الروسية هو "حادث خطير"، كما حمل المسؤولية كاملة للنظام السوري قائلا: "هذه هي الحقيقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد حملت، في وقت لاحق، سلاح الجو الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة" لتحطم "إيل-20"، التي أسقطها المضادات الأرضية السورية، الثلاثاء الماضي، كما رأت "أن التصرف الإسرائيلي إما كان "يسمح بإهمال إجرامي" أو يعد "تصرفاً غير مهني".