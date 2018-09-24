حدث في 24 سبتمبر.. مقتل أكثر من 700 شخص بـ"حادثة منى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 24 سبتمبر/أيلول من عام 2015 وقعت "حادثة منى" والتي راح ضحيتها أكثر من 700 شخص بسبب التدافع في الحج، وفي نفس اليوم من عام 1957، تم افتتاح ملعب "كامب نو" الخاص بنادي برشلونة الإسباني، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في "مثل هذا اليوم".

1855

اكتشاف الجليكوجين المخزن في الكبد.

1957

إفتتاح ملعب كامب نو في برشلونة.

1966

إسرائيل تنشئ نفقًا جديدًا تحت المسجد الأقصى.

1996

الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين يوقعون على معاهدة لوقف التجارب النووية.

2010

حادث تصادم قطارين في بئر الباي في تونس يودي بحياة شخص وإصابة 57 آخرون.

2015

حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل.