تباهي فضحكات وتصفيق.. إليك أبرز ما قاله ترامب بكلمته في الأمم المتحدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الدول التي تطلب الحماية من أمريكا أن تدفع ثمن ذلك، وأشار إلى أن إيران هي الراعية الأولى للإرهاب في العالم وطالب الدول الأخرى بالانضمام لواشنطن بفرض عقوبات على طهران، وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الثلاثاء.

المساعدات والحماية الأمريكية

رأى الرئيس الأمريكي أنه من الضروري أن تتم مراجعة المساعدات التي تقدمها أمريكا للدول الأخرى والدعم المادي الذي توفره للمنظمات الدولية.

وأكد ترامب أن واشنطن تقدم المساعدة لدول أخرى دون مقابل تقريباً، ولفت إلى ضرورة أن تدفع الدول الأخرى القدر الكافي من المال و "العادل" مقابل حماية أمريكا لها.

إيران

شن الرئيس الأمريكي هجوماً جديداً على إيران، إذ أكد أن القادة الإيرانيين ينشرون الفوضى والقتل والدمار، ولفت إلى أن طهران هي الراعية الأولى للإرهاب.

وفي هذا السياق، دعا ترامب دول العالم للانضمام إلى أمريكا بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وأشاد بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي اتخذه في مايو/أيار الماضي.

ترامب يثير ضحك الحضور

أثار الرئيس الأمريكي موجة من الضحك لدى الحضور، حين قال إن إدارته أنجزت خلال العامين الماضيين ما لم تنجزه الإدارات السابقة التي توالت على رئاسة أمريكا.

وعندما أنهى ترامب جملته، دوت ضحكات من قبل الحضور، قبل أن يعلق ترامب ضاحكاً: "لم أتوقع ردة الفعل هذه لكن لا بأس"، ليثر مزيدا من الضحك والتصفيق من قبل البعض.