أول رد من الصين على اتهام ترامب لها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

(CNN)-- نفى ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي قيام بلاده بمحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك ردا على ما قاله الرئيس دونالد ترامب خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس بنيويورك.

وقال وانغ يي، عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية: "إن الصين اتبعت على الدوام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهذا تقليد للسياسة الخارجية الصينية".

وأضاف يي في معرض كلمته بمجلس الأمن عقب حديث ترامب: "إننا لا نتدخل ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. نحن نرفض قبول أي اتهامات لا مبرر لها ضد الصين، وندعو الدول الأخرى أيضًا إلى مراعاة مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

كان ترامب قد اتهم في افتتاحية جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، بأنها تعمل على التدخل في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر بهدف الإضرار به سياسياً.

وقال ترامب في كلمته بافتتاحية جلسة مجلس الأمن الدولي تزامنا مع اجتماعات الدورة الـ73 للأمم المتحدة: "للأسف وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخابات 2018 المقبلة التي ستجري في نوفمبر ضد حكومتي".

ورأى ترامب أنهم (الصينيون) "لا يريدون مني أو نحن أن نفوز؛ لأنني أول رئيس يتحدى الصين على التجارة"، مضيفا: "نحن نفوز في التجارة. نحن نفوز على كل المستويات. نحن لا نريدهم يتدخلون في انتخاباتنا المقبلة".