مورغيني لـCNN عن "نووي إيران": هل الحرب هي البديل؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت فريدريكا مورغيني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الانخراط والحوار مع إيران لا يعني أن نكون "ناعمين" لافتة إلى أن الأطراف بإمكانها أن تكون قوية للغاية وتتحاور، وذلك في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران وانسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منه.

جاء ذلك في مقابلة لمورغيني مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN، حيث قالت: "الانخراط لا يعني أن نكون ناعمين، بإمكانك أن تكون قويا للغاية وتتحدث في الوقت ذاته، ولكن هل لديك بدائل أخرى أفضل عن الحوار في أوقات الصراعات والأزمات في العالم؟ هل هناك طريقة أفضل من الدبلوماسية والحوار؟ هل الحرب أو الخيار العسكري هما البديل؟ أليس هذا خطيرا؟ ألم نقم بذلك بصورة كافية لنرى تبعات مثل هذه الأمور؟".

ويذكر أن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومهندس الاتفاق النووي مع إيران، قال إن انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتبر أمرا خطيرا، وذلك في مقابلة سابقة مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي خطير للغاية وخطوة غير مدروسة وليست مبنية على استراتيجية بعيدة المدى، وهي الاستراتيجية التي دفعت بالعديد من الدول للجلوس على الطاولة والتفاوض حول ذلك".

وأردف قائلا: "ما يمثله الانسحاب هو وعد انتخابي قدمه ترامب ولا يساعد على تحقيق أي اهداف للرئيس إن وجدت أصلا، والقول إن هذه الاتفاقية هي الأسوأ على الإطلاق، بالحقيقة هو أقوى اتفاق والأكثر مسؤولية وشفافية في أي مكان بالعالم".