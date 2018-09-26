حدث في 26 سبتمبر.. الملك سلمان يسمح للمرأة بالقيادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 26 سبتمبر/أيلول من عام 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً يسمح للمرأة بالقيادة في السعودية، وفي نفس اليوم من عام 1981 ولدت لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا ويليامز، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

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المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.

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توقيع معاهدة "أردبيل" بين الدولة العثمانية وإيران.

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جلاء الإنجليز من الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.

1947

وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.

1970

تشكيل وزارة أردنية جديدة برئاسة أحمد طوقان رئيس الديوان الملكي الأسبق ضمت ستة عسكريين.

1981

ميلاد سيرينا ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.

2017

ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارًا يمنح المرأة حق قيادة السيارة ابتداءً من يوم 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018.