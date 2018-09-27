دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النظام الإيراني من التعرض لمواطني أمريكا أو شركائها أو حلفائها، لافتا إلى العقوبات الجديدة التي من المنتظر أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونقل فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية مقطع فيديو لتصريحات بولتون، وقال فيها: "حسب ادعاء الملالي في طهران نحن ’الشيطان الأكبر‘ و’زعيم العالم السفلي‘ وسيد الجحيم المستعر‘ لذا أتصور أنهم سيأخذونني على محمل الجد حينما أؤكد لهم اليوم إذا اقتربتم منا أو حلفائنا أو شركائنا إذا أصبتم مواطنينا بأذى إذا واصلتم الكذب والغش والخداع، نعم، سيكون عليكم حقا أن ’تدفعوا الثمن جحيما‘".

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى العقوبات، تستهدف الولايات المتحدة الامريكية أيضا كبار قادة إيران في طهران، من ضمنهم المتشدد المقرب من المرشد الإيراني، قاسم سليماني، الذي يشرف على قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن ندع القاتل المأجور لآية الله خامنئي بأن يعمل بحرية بينما يحاول تدمير الشرق الأوسط.."

وأردف بولتون قائلا: "يشكل سلوك النظام الإيراني تهديدا غير مقبول لمصالح الأمن القومي الأمريكي ولمواطنيها ولأمن حلفائنا وشركائنا حول العالم.. الضغط على النظام سيزداد أكثر في 5 نوفمبر حينما يتم إعادة فرض بقية العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي هذه العقوبات ستستهدف قطاعات حيوية أخرى للاقتصاد الإيراني من ضمنها قطاعات النظام للطاقة والشحن والبتروكيماويات والمالية".