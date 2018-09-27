خبير بشؤون إيران يبين لـCNN ما توقعه ترامب ولم يحصل بالاتفاق النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال فالي نصر، الخبير بالشؤون الإيرانية، إن عدم انهيار الاتفاق النووي الإيراني يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك في إشارة إلى محاولات دول أوروبية التوصل لصيغة تحيي فيها الاتفاق.

جاء ذلك في مقابلة لنصر على CNN حيث قال: "اعتقد أن أكبر مشكلة تواجهها إدارة ترامب هو أن الاتفاق النووي لم ينهار بعد، الاعتقاد كان أنهم (أمريكا) وحالما تنسحب من الاتفاق فإن إيران ستنتقم وتنسحب بدورها، وإيران لم تفعل ذلك".

وتابع قائلا: "ليس إيران فقط، بل الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق لم تنسحب، وتمثل أوروبا وروسيا والصين والكثير من الضغط الذي نسمعه من الرئيس وجون بولتن (مستشار الامن القومي الأمريكي) ونيكي هايلي (سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة) موجه إلى أوروبا بالقدر ذاته الذي يوجه لإيران، لأنه لا يمكنك مناقشة اتفاق جديد مع إيران قبل أن تقتل الاتفاق الأول تماما".

وأردف نصر قائلا: "كما سمعنا من تيريزا ماي (رئيسة الوزراء البريطانية) فإن بلادها ملتزمة بالمحافظة على هذا الاتفاق.. وهناك حالة إحباط في أمريكا بأن هذا الاتفاق لا يزال موجودا وإيران وأوروبا والصين وروسيا يتحدثون عن اتفاقيات مالية خاصة للمحافظة على الاتفاق.."