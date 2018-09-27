حدث في 27 سبتمبر.. عودة أحمد بن بلة وآخر حلقات "توم وجيري"

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حدث في 27 سبتمبر.. عودة أحمد بن بلة وآخر حلقات "توم وجيري"
01:00
حدث في 27 سبتمبر.. عودة أحمد بن بلة وآخر حلقات "توم وجيري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 27 سبتمبر/أيلول من عام 1990، عاد الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة إلى الجزائر بعد غياب دام 9 سنوات، وفي نفس اليوم من عام 2005، عُرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "توم وجيري"، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

  • 1822

عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد.

  • 1987

الرئيسان المصري محمد حسني مبارك والفرنسي فرنسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة.

  • 1990

الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سنوات في المنفى.

  • 1997

انتخاب المصري محمد البرادعي رئيسًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  • 2005

الحلقة الـ163 والأخيرة من توم وجيري تعرض بعنوان "حارس الكاراتيه".

  • 2009

إشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيون ومجموعة من اليهود وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، والشرطة الإسرائيلية تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة.

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