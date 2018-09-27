حدث في 27 سبتمبر.. عودة أحمد بن بلة وآخر حلقات "توم وجيري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 27 سبتمبر/أيلول من عام 1990، عاد الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة إلى الجزائر بعد غياب دام 9 سنوات، وفي نفس اليوم من عام 2005، عُرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "توم وجيري"، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

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عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد.

1987

الرئيسان المصري محمد حسني مبارك والفرنسي فرنسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة.

1990

الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سنوات في المنفى.

1997

انتخاب المصري محمد البرادعي رئيسًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2005

الحلقة الـ163 والأخيرة من توم وجيري تعرض بعنوان "حارس الكاراتيه".

2009

إشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيون ومجموعة من اليهود وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، والشرطة الإسرائيلية تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة.