حدث في 27 سبتمبر.. عودة أحمد بن بلة وآخر حلقات "توم وجيري"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 27 سبتمبر/أيلول من عام 1990، عاد الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة إلى الجزائر بعد غياب دام 9 سنوات، وفي نفس اليوم من عام 2005، عُرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل الكرتوني الشهير "توم وجيري"، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.
- 1822
عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد.
- 1987
الرئيسان المصري محمد حسني مبارك والفرنسي فرنسوا ميتيران يفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة.
- 1990
الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سنوات في المنفى.
- 1997
انتخاب المصري محمد البرادعي رئيسًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- 2005
الحلقة الـ163 والأخيرة من توم وجيري تعرض بعنوان "حارس الكاراتيه".
- 2009
إشتباكات في الحرم القدسي بين فلسطينيون ومجموعة من اليهود وذلك بعد قيام عدد منهم بزيارة لمنطقة الحرم، والشرطة الإسرائيلية تطلق قنابل صوتية لتفريق المحتجين على الزيارة.