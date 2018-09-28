حدث في 28 سبتمبر.. السادات رئيساً لمصر واندلاع الانتفاضة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 28 سبتمبر/أيلول من عام 1970، تسلم محمد أنور السادات رئاسة جمهورية مصر العربية خلفاً للرئيس جمال عبد الناصر، وفي نفس اليوم من عام 2000 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1934

ميلاد بريجيت باردو، ممثلة فرنسية.

1961

سوريا تعلن انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة إثر انقلاب عسكري قاده عبد الكريم النحلاوي.

1970

وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

2000

بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون لحرم المسجد الأقصى.

2010

الحكم بالسجن 15 عاما على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى لتورطه في التحريض على مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 بعد أن حكم عليه بالإعدام.