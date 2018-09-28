مقاتلة F-35b التابعة للمارينز الأمريكية تنفذ أولى ضرباتها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، عن تنفيذ مقاتلة F-35b التابعة لقوات المارينز أولى ضرباتها ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية بأفغانستان.

وقالت القيادة المركزية في بيانها: "خلال هذه المهمة ، نفذت الطائرة F-35B ضربة جوية لدعم عمليات التطهير البري، واعتبر قائد القوة البرية الضربات ناجحًة".

ولفت البيان إلى أن "طراز F-35B يعد أحد التحسينات المهمة في مجال الميادين البرمائية وقدرات القتال الجوي، والمرونة العملياتية، والتفوق التكتيكي.. كجزء من (المجموعة البرمائية الجاهزة) للمدمرة الأمريكية أسيكس(USS Essex) ، تدعم هذه الطائرة المقاتلة العمليات على الأرض من المياه الدولية، مع تمكين التفوق البحري الذي يعزز الاستقرار والأمن".

وأشار البيان إلى أن "طائرات ال (F-35B) التابعة للسرب المقاتل 211 تقلع حاليا من على متن سفينة الهجوم البرمائية الأمريكية USS Essex) ( من طراز Wasp كجزء من (المجموعة البرمائية الجاهزة)".