دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 29 سبتمبر/أيلول من عام 1988، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بأحقية مصر بطابا، وفي نفس اليوم من عام 1923 بدأ الانتداب البريطاني لفلسطين، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1911

إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.

1923

بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.

1962

أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.

1988

محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا بأحقية مصر في طابا.

2015

وكالة "ناسا" الأمريكية تؤكد وجود "سائل الحياة" (الماء) تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ.