وزيرة خارجية أوروبية تفاجئ الـUN وتتحدث بالعربية.. فماذا قالت؟

بالفيديو.. ناجون من رحلة "الفرار من الموت" يصلون إلى النمسا.. هل هي "أرض الميعاد"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاجأت كارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا، الحضور في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73، بعد أن تحدثت باللغة العربية، مؤكدة على أن العربية "لغة مهمة وجميلة".

وقالت الوزيرة النمساوية في كلمتها: "مرحبا أنا هنا كوزيرة خارجية النمسا، وأريد أن أقول سلام للسيد الرئيس والسيد نائب الرئيس ثم للسيدات والسادة، كززيرة للنمسا ألقي خطابي باللغة العربية، لماذا أفعل هذا؟ هذه اللغة الوحيدة من ست لغات رسمية بالأمم المتحدة.."

وتابعت قائلة: "درستها (اللغة العربية) في مركز الأمم المتحدة في فيينا، هي لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة المهمة العربية، ودرست في لبنان خلال سنو ات الحرب كيف الناس يستمرون بالحياة رغم كل الظروف الصعبة، هذا سر الحياة.."

وأضافت: "في رجال ونساء من بغداد حتى دمشق يواصلون الحياة كل الاحترام لهؤلاء الناس، نحن كلنا جزء من بني آدم، قبيلة آدم هي كلمة أخرى للبشرية، ونحن هنا في هذه الجلسة عندنا صوت ولازم نستخدم هذا الصوت للناس خارج هذه الجلسة في الأزمات وفي الحروب لاسيما في الشرق الأوسط.."