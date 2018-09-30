حدث في 30 سبتمبر.. الشيكل عملة إسرائيل وتسليم خاطف الطائرة المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 30 سبتمبر/أيلول من عام 1980، اعتمدت إسرائيل الشيكل كعملة رسمية بدلاً من الجنيه، وفي نفس اليوم من عام 2016، سلمت السلطات القبرصية خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب لمصر، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1955

سلطان المغرب محمد بن عرفة يتنازل عن العرش لمصلحة محمد بن يوسف.

1956

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تقوم بأولى عمليات التفجير في مقاه أوروبية في الجزائر العاصمة وذلك أثناء ثورة التحرير الجزائرية.

1980

إسرائيل تعتمد الشيكل عملة لها بدلًا من الجنيه.

1993

مقتل أكثر من 20 ألف شخص في زلزال في ولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

2014

شركة مايكروسوفت تكشف عن نظامها ويندوز 10 الجديد.

2016

محكمة قبرصية تقضي بتسليم خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب في مارس/آذار الماضي.