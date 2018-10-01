مسؤول أمريكي لـCNN: ماتيس لن يزور الصين هذا الشهر

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن وزير الدفاع جيمس ماتيس لن يزور الصين لمناقشة القضايا الأمنية مع كبار المسؤولين الصينيين في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري كما كان مقررا.

ولم يصر البنتاغون علنا ​​على إلغاء زيارة ماتيس حتى اللحظة الأخيرة، لكن الخطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحرب التجارية بين البلدين واتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل الصين في انتخابات التجديد النصفي.

كانت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية قد أبحرت، الأحد، بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث تحتفظ بكين بالمرافق العسكرية.

وفي الأيام العشرة الأخيرة، رفضت الحكومة الصينية السماح لسفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، ووافقت الولايات المتحدة على كيان دفاعي صيني بسبب شراءها أسلحة روسية الصنع، ووافقت وزارة الخارجية على بيع معدات عسكرية لتايوان، لكن تم إلغاء الترتيب للقاء يجمع ممثلي البحرية لدى بكين وواشنطن.