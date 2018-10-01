حدث في 1 أكتوبر.. "لورنس العرب" يسيطر على دمشق ومقتل 58 بلاس فيغاس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 1 أكتوبر/تشرين أول من عام 1918 تمكنت القوات العربية بقيادة لورنس العرب من السيطرة على مدينة دمشق، في الحرب العالمية الأولى، وبنفس اليوم من عام 2017، أسفرت حادثة إطلاق في لاس فيغاس عن مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 800، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1918

القوات العربية بقيادة لورانس العرب تسيطر على دمشق في الحرب العالمية الأولى.

1949

ماو تسي تونغ يؤسس جمهورية الصين الشعبية.

1969

طائرة الكونكورد تتجاوز سرعة الصوت لأول مرة في تاريخ الطيران المدني.

1970

الملايين يشيعون الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر وسط بكاء بعض الزعماء العرب.

1985

مقتل 68 شخصاً بقصف إسرائيلي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس.

2017

مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 800 في حادثة إطلاق نار بلاس فيغاس الأمريكية.