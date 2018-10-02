تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب إلى مصر ودول أفريقية بمفردها

ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترامب التي شغلت العالم قبل عام

(CNN)-- تبدأ ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، زيارة إلى القارة الأفريقية تشمل دول عدة من بينها مصر، وذلك في أول رحلة لها بمفردها كسيدة أولى.

وسيكون الجدول الزمني المحدد لجولتها في القارة الأفريقية حوالي أسبوع، حيث تزور غانا وملاوي وكينيا ومصر.

ومن المتوقع أن تشمل جولة السيدة الأولى زيارة المدارس والمستشفيات المحلية ولقاء الأطفال، فيما قالت ميلانيا، في خطاب ألقته بمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، إنها ستعمل أيضًا على الترويج لمنصتها "كن الأفضل" لمساعدة الأطفال.

وتقول: "عندما أطلقت ( كن أفضل)، كان الهدف هو محاربة بعض القضايا التي يواجهها الأطفال اليوم؛ من خلال تسليط الضوء على البرامج الناجحة والمنظمات التي تُعلم الأطفال الأدوات والمهارات اللازمة"، مضيفة: "منذ إطلاق البرنامج، أتيحت لي الفرصة لمقابلة الأطفال في جميع أنحاء العالم، بهدف التحدث إليهم حول أهمية الحياة الصحية والعادات المسؤولة".

وفي غانا وملاوي، قالت ميلانيا ترامب إنها ستركز على الرعاية الصحية والتعليم، وسيصاحبها في رحلتها ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للتعرف على البرامج الخاصة بها في دولة.

كما سيكون ملف التعليم المبكر بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض على جدول أعمالها في كينيا، بينما من المرجح أن تزور الأهرامات، التي تتواجد في الموقع السياحي الأكثر شعبية بالبلاد.

وتوضح ميلانيا ترامب: "أعلم أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عملنا مع شعب مصر من أجل تعزيز بيئة تمكن جميع فئات المجتمع - بما في ذلك النساء والأقليات الدينية – من حياة منتجة وصحية".