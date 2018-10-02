حدث في 2 أكتوبر.. صلاح الدين يسيطر على القدس وميلاد مهاتما غاندي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 2 أكتوبر من عام 1187 أنهت قوات صلاح الدين الأيوبي حصارها للقدس بالسيطرة على المدينة، وفي نفس اليوم من عام 1869 ولد الزعيم الروحي للهند، مهاتما غاندي، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1187

قوات صلاح الدين الأيوبي تنهي حصارها للقدس بالسيطرة عليها بعد 88 عاماً من حكم الصليبيين.

1869

ولادة الزعيم الروحي للهند مهاتما غاندي.

1966

افتتاح الملعب السابق لأتلتيكو مدريد، فيسنتي كالديرون.

1973

شاه إيران، محمد رضا بهلوي، ينجو من محاولة اغتيال.

1987

الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يعيًن زين العابدين بن علي رئيساً للوزراء.

2002

موافقة جورج بوش والكونغرس على شن حرب على العراق.