(CNN-- كشف مسؤول تنفيذي فيدرالي لـCNN تفاصيل جديدة بشأن واقعة الرسائل التي يشتبه في احتوائها على مادة سامة ومرسلة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومسؤولين كبار في البنتاغون.

وقال المسؤول الفيدرالي إنه تم اعتقال شخص- يعتقد أنه وراء تلك الرسائل- وذلك من قبل سلطات تطبيق القانون الفيدرالية في ولاية يوتا، التي تقع غرب الولايات المتحدة.

وقام موظفو الاستجابة للمواد التكتيكية والخطرة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش مكان إقامة الشخص خارج مدينة سولت ليك سيتي. وتواجد العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الفدراليين والمحليين في الموقع، وأكد ضابط إعلام في مكتب التحقيقات الفيدرالي في يوتا أن العملية جارية بمنطقة سكنية.

وشدد ضابط المعلومات على أنه "بما أن هناك مواد كيميائية محتملة خطرة، فإننا نطلب أن يبقى الناس بعيدا عن هذا الموقع خلال العملية بكاملها" و"لا يوجد تهديد أكبر للسلامة العامة في هذا الوقت. وبما أنها مسألة معلقة، هذا كل ما يمكننا قوله في هذا الوقت".

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إرسال مظاريف مشبوهة إلى ترامب، ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، ورئيس العمليات البحرية، الأدميرال جون ريتشاردسون.

وقال مصدر على دراية بالتحقيق الفيدرالي المشترك الجاري إنه بناء على نشاط تحقيقي أولي، يعتقد أن رسائل البيت الأبيض والبنتاغون مرتبطة وأن المادة المعنية كانت خلاصة خالصة من الخروع كانت السلطات لا تطلق عليها اسم "الريسين" حتى تجري مزيد من التجارب.

وريسين هو مركب شديد السمية يستخرج من حبوب الخروع. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حمض. وحال تناوله، فإنه يسبب الغثيان والقيء والنزيف الداخلي للمعدة والأمعاء، تليها فشل الكبد والطحال والكليتين، والموت بانهيار الجهاز الدوري.