حدث في 4 أكتوبر.. العراق يعترف باستقلال الكويت وإطلاق أول قمر صناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 4 أكتوبر/تشرين أول من عام 1963 اعترف العراق رسمياً باستقلال الكويت وسيادة أراضيه، وفي نفس اليوم من عام 1957، أطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر صناعي في العالم (سبوتنك 1)، فيما يلي تسلسل الأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1955

ولادة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم ريال مدريد سابقاً خورخي فالدانو.

1957

الاتحاد السوفييتي يطلق أول قمر صناعي (سبوتنك 1).

1963

العراق يعترف رسمياً باستقلال الكويت.

1969

جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجراء تجربتين نوويتين.

1978

الخميني يهاجر من العراق إلى الكويت.