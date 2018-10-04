أردوغان: يجب عدم تحويل المساجد إلى أماكن للصلاة فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه "يجب عدم تحويل المساجد إلى أماكن للصلاة فقط، ويجب أن تظل المساجد مفتوحة دائما، ويجب أن تعج بالأطفال والشباب والنساء والرجال"، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التابعة للدولة التركية.

ودعا أردوغان إلى "تحديث وتجديد لغة الخطبة والمواعظ الدينية بحيث يفهمها الشباب الأتراك"، وفقا لما نقلته "الأناضول"، التي أشارت إلى تشديده في كلمة ألقاها بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمناسبة أسبوع المساجد، على "وجوب إجراء تنقية جيدة للغة المستخدمة في الخطبة والمواعظ الدينية".

وأبدى أردوغان سعادته "عندما سمعت بأن المواطنين الألمان يتوافدون بكثرة إلى المسجد المركزي الذي افتتحناه الأسبوع الماضي في مدينة كولن الألمانية، وأشكر كل من ساهم في بناء ذلك الصرح الحضاري"، حسب تعبيره.

وكشف أردوغان أن "نحو 140 ألف شخص يعملون في مؤسسات الشؤون الدينية التركية، ويقومون بوظيفة الإرشاد داخل البلاد وخارجها، ويقدمون المساعدات للمظلومين في كل مكان"، مضيفا: "ننتظر من العاملين في الشؤون الدينية أن يكونوا قدوة للمجتمع، فأنتم أئمة المساجد ولستم كأئمة منظمة فتح الله غولن الإرهابية"، في إشارة إلى رجل الدين التركي الذي يقيم في الولايات المتحدة وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمه إليها.

وأوصى أردوغان العاملين في مجال الشؤون الدينية بـ"الابتعاد عن التعابير التي تدعو إلى التفرقة وتهميش فئة من المجتمع"، مضيفا: "علينا أن نتخلص من معتقدات بالية، مثل عدم جواز دخول المرأة إلى المسجد، فأنا لم أسمع ولم أقرأ حديثا أو آية قرآنية تحرم دخول المرأة إلى المسجد".