باريس، فرنسا (CNN)-- أكد مصدر مسؤول بالشرطة الفرنسية، في تصريح لـCNN، الجمعة، أن الشرطة فتحت تحقيقاً بشأن اختفاء مينغ هونغوي رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، التي يقع مقرها في ليون وسط شرق فرنسا، وذلك بعد زيارته إلى الصين.

وقال مصدر آخر في الإنتربول، لـCNN، إن زوجة رئيس الإنتربول لا تعرف عنه شيئاً منذ 10 أيام، ورفض المصدر ذكر إذا ما كان مينغ هونغوي قد سافر إلى الصين في زيارة عمل أم لا. وجرى انتخاب هونغوي رئيسا للإنتربول في عام 2016، وكان يتولى سابقا منصب نائب وزير الأمن العام الصيني وكذلك مدير الإنتربول الصيني.

أما البيان الرسمي للإنتربول فاكتفى بذكر أن المنظمة "على علم بالتقارير الإعلامية حول الاختفاء المزعوم لرئيس الإنتربول مينغ هونغوي"، مضيفا أن "هذا شأن السلطات المختصة في فرنسا والصين... ومكتب السكرتير العام للإنتربول لن يعلق بأكثر من ذلك".

وحاولت CNN الحصول على تعليق حول الأمر من مكتب الادعاء العام في ليون إلا أنه لم تحصل على رد بعد، ورفضت وزارة الداخلية والشرطة الفرنسية تقديم رد رسمي على الموضوع، وسعت CNN كذلك للحصول على تعليق من السلطات الصينية ولكن اليوم عطلة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الصيني.