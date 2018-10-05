حدث في 5 أكتوبر.. مقتل "رولان غاروس" وأول خطاب متلفز لرئيس أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 5 أكتوبر/تشرين أول من عام 1918 لقي الطيار الفرنسي الشهير "رولان غاروس" مصرعه، وقد أطلق اسمه على بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وفي نفس اليوم من عام 1947، ظهر هاري ترومان في أول خطاب متلفز لرئيس أمريكي من البيت الأبيض، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1789

النساء الفرنسيات يخرجن بمظاهرة أمام قصر فيرساي للمطالبة بالخبز والماء.

1918

مقتل الطيار الفرنسي رولان غاروس والذي أطلق اسمه على بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

1947

أول خطاب متلفز للرئيس الأمريكي هاري ترومان من البيت الأبيض.

2003

أحمد قديروف رئيساً للشيشان.

2004

مجلس الشورى الإيراني يصادق على مشروع قرار يجبر الحكومة على استئناف تخصيب اليورانيوم.