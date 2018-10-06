ميلانيا عن تغريدات ترامب: أخبرته أن يضع الهاتف جانبا في الماضي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تتفق مع بعض تغريدات زوجها، مشيرة إلى أنها تعبر عن رأيها في هذا الشأن، فيستمع لها الرئيس الأمريكي في بعض النصائح ولا يعمل ببعضها الآخر، وفقا لما قالته خلال زيارتها لمصر، السبت.

وقالت زوجة الرئيس الأمريكي في معرض إجابتها على أسئلة الصحفيين أمام أبو الهول، إنها لا تتفق دائما مع تغريدات زوجها، ولفتت إلى أنها تعبر عن رأيها، فيستمع في بعض الأحيان ولا يعمل بآرائها في أحيانا أخرى.

وشددت السيدة الأولى في أمريكا على أن الأهم في هذا الأمر هو أن تعبر عن رأيها، كاشفة عن أنها قالت لزوجها في بعض الأحيان لزوجها في الماضي، أن يضع هاتفه جانبا.

وعند سؤالها عما إذا كانت تمارس الضغط على زوجها من أجل التحلي بمزيد من "الأدب" خلال حواراته العامة، أكدت ميلانيا أنها لا تفعل ذلك بل تخبره بما تراه، مشيرة إلى أنهما لا يتفقان في بعض الأحيان، لكن زوجها هو الرئيس وبالتالي هو من يتخذ القرار.