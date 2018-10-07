الإنتربول يعلن استقالة رئيسه المختفي وتعيين نائبه بدلا منه

نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تلقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) استقالة رئيسها الموقوف رهن التحقيق في الصين، مينغ هونغوي، وذلك حسبما أعلنت الأحد.

ونشرت المنظمة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "اليوم، 7 أكتوبر، تلقت الأمانة العامة للإنتربول في ليون، استقالة السيد مينغ هونغوي، كرئيس للإنتربول بمفعول فوري".

وعينت الإنتربول الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، رئاسة المنظمة بالوكالة، ولم يذكر البيان مكان وجود مينغ أو الظروف المحيطة باختفائه.

يذكر أن الحزب الحاكم في الصين كان قد أعلن في وقت سابق، الأحد، أن مينغ رهن التحقيق لدى بكين بقضايا تتعلق باختراق القوانين.