الحزب الحاكم في الصين يكشف عن مصير رئيس الإنتربول المختفي

نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت لجنة الانضباط والتفتيش المركزي في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، الأحد، عن مصير رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) المفقود، مينغ هونغوي.

وقال الحزب الحاكم في جملة واحدة: "نائب وزير الأمن العام، مينغ هونغوي، قيد التحقيق أمام لجنة الإشراف الوطنية بسبب خروقات محتملة للقوانين".

وقد فُقد هونغوي بعد أن غادر فرنسا متوجها للصين أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لما قالته زوجته، التي تقيم في مدينة ليون الفرنسية، مقر الإنتربول.

يذكر أن الإنتربول كانت قد طالبت السلطات الصينية بالكشف عن مصير رئيسها المختفي، السبت، وذلك إنفاذاً للقانون، وفقاً لما قاله الأمين العام للمنظمة.