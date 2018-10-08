ماذا قال بومبيو عن قمة "ترامب- كيم" وزيارته إلى الصين؟

(CNN)-- تحدث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن زيارتيه إلى كوريا الشمالية والصين، والمحادثات الخاصة بهما.

ووصل بومبيو، الإثنين، إلى الصين، في أعقاب جولة شملت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، فيما قال للصحفيين قبل مغادرته إلى بكين بأن الإعلان عن قمة مرتقبة ثانية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "قريب جدا"، رغم أنه لا تزال هناك مفاوضات جارية قبل حدوث ذلك.

وقال بومبيو: "في بعض الأحيان يكون من الصعب إغلاق هذه البوصة الأخيرة. لكننا سنقترب جدا من ذلك". وعندما سُئل عن مكان وزمان القمة المقترحة، قال: "لم نصل إلى هذا الحد بعد. ولكننا سننجح في ذلك"، مضيفا أنه "سنجري مناقشات على مستوى مجموعة العمل أكثر تكرارا وعالية المستوى مما كنا عليه في وقت ما".

بدوره، دعا ستيف بيغون، المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية نظيره الكوري الشمالي إلى إجراء محادثات عمل، وقال: "لقد بدأنا نرى الموجة الأولى من الإجراءات التي يمكن أن نتخذها على جميع الأركان الأربعة لبيان سنغافورة الواضح، وبصفة خاصة حول نزع السلاح النووي كذلك. لذلك نحن نتطلع إلى ذلك كثيرا".

في الوقت نفسه، قال بومبيو إنه لن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لبكين، لكنه سيجتمع مع نظيريه وزير الخارجية وانغ يي وعضو مجلس الدولة يانغ جيه تشي.

وقبل مغادرة رحلته من سول إلى بكين، قال بومبيو للصحفيين إن المناقشات ستكون "أوسع" من كوريا الشمالية، مضيفا: "أتوقع أنهم سيثيرون أيضًا الموضوعات التي يشعرون بالرضا عنها. هناك الكثير من الأماكن التي نجد تداخلًا في اهتماماتنا أيضًا، وسنستكشف جميع الأماكن التي نعمل بها جيدًا جنبًا إلى جنب مع كل المخاوف التي تهم كل بلد"، على حد قوله.