كيم يدعو بابا الفاتيكان إلى زيارة كوريا الشمالية

(CNN)-- كشفت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن جارتها الشمالية تعتزم عن طريق زعيمها كيم جونغ أون دعوة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى زيارة بلد الأخير.

وقال البيت الأزرق في كوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفي إن رئيس البلاد مون جاي-إن سيوجه دعوة إلى البابا فرانسيس من كيم جونغ أون لزيارة بيونج يانج.

وسيكون مون في جولة بأوروبا من 13 لـ21 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث سيزور فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والفاتيكان والدنمارك. وأثناء وجوده في الفاتيكان، سيقوم بتسليم رسالة كيم إلى البابا.

ووفقًا للبيت الأزرق، عندما طرح مون فكرة عقد الاجتماع بين الشخصيتين، وذلك خلال القمة التي جمعت الكوريتين في سبتمبر/ أيلول الماضي، أجاب كيم: "إذا زار البابا بيونج يانج، فسوف نرحب به بحماس".

وأعرب البابا فرانسيس عن اهتمامه بالقضايا المحيطة بشبه الجزيرة الكورية. وفي خطابه السنوي عن حالة العالم في يناير كانون الثاني من العام الماضي، دعا البابا جميع الدول إلى دعم الحوار لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وقال إنه "من المهم للغاية دعم كل جهد للحوار في شبه الجزيرة الكورية من أجل إيجاد طرق جديدة للتغلب على النزاعات الحالية".