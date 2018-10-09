أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبول استقالة سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الثلاثاء، بنهاية العام الجاري لتنتشر بعض الشائعات عن إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2020، وهو الأمر الذي نفته.

وأعلن ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض استقالة هايلي التي كانت تجلس بجانبه، ووصفها بـ"الشخص الرائع"، واصفاً ما قامت بـ"المذهل"، وعبر عن ترحيبه بها في إدارته بالمستقبل.

وقال ترامب: "لقد قامت بعمل رائع، وقمنا بعمل مذهل سوياً، حللنا الكثير من المشاكل، كما أننا في طور حل مشكلات أخرى كثيرة"، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هايلي أخبرته أنها تريد أن تحصل على بعض الراحة بنهاية العام الجاري.

بدورها، نفت هايلي الشائعات التي تحدثت عن إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2020، قائلة: " لا لن أترشح لانتخابات 2020"، وأضافت: "لقد كانت 8 سنوات صاخبة"، وأشارت إلى أنه حان الوقت لوضع حد لمسيرتها الدبلوماسية.

يذكر أن هايلي كانت تشغل منصب حاكم ولاية "ساوث كارولينا" لمدة 6 سنوات، قبل أن تشغل منصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة.