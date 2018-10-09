أوكرانيا تخلي 10 آلاف شخص بعد انفجار ضخم بمستودع ذخيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدى اندلاع حريق وانفجار في مستودع للذخيرة فى شمالي أوكرانيا إلى إجلاء حوالي 10 آلاف شخص، وفقاً لما ذكرته خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فى بيان لها، الثلاثاء.

ووقع الحادث في ساعات الصباح الباكر على أراضي ترسانة وزارة الدفاع الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف. وقال البيان إن رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان ومسؤولين أوكرانيين آخرين وصلوا إلى مقر طوارئ بالقرب من مكان الحادث.

ولم يذكر البيان الخسائر لكنه قال إن الحريق والانفجار أجبرا إغلاق المجال الجوي القريب وتعليق النقل البري والسكك الحديدية.

سبب الانفجار لم يكن واضحاً على الفور. وفي العام الماضي ألقى المسؤولون الأوكرانيون باللائمة على أعمال التخريب في التفجيرات الهائلة التي وقعت في مستودع للذخيرة في وسط أوكرانيا أدى إلى إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.

يذكر أن أوكرانيا في حالة حرب مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا منذ عام 2014 ، وهو الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.