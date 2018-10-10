صوفيا، بلغاريا (CNN) –- أعلن وزير الداخلية البلغاري، مالدين مارينوف، الأربعاء، أن السلطات الألمانية قد ألقت القبض على رجل بلغاري في ألمانيا بتهمة قتل الإعلامية فيكتوريا مارينوفا.

وقال المدعي العام البلغاري سوتير تساتساروف، إن السلطات الألمانية "لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت جريمة قتل مارينوفا بشمال مدينة روسه البلغارية متعلقة بعملها كصحفية"، كما أوضح مارينوف، خلال مؤتمر صحفي، أن "مذكرة توقيف أوروبية قد أصدرت للرجل البلغاري بعد أن تطابق حمضه النووي مع الأدلة التي تم جمعها في موقع الجريمة".

أما فيما يتعلق بتفاصيل التوقيف، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لـCNN إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاماً، بالقرب من شرقي مدينة هامبورغ الألمانية، مضيفة أن السلطات البلغارية طلبت تسليمه، كما أنها "بانتظار تحليل الحمض النووي لتأكيد الادعاءات حول تورطه".

وقالت وسائل إعلام تابعة للحكومة البلغارية، إن جثة مارينوفا، التي عملت في قناة "تي في إن" التلفزيونية، قد عُثر عليها، السبت، بالقرب من زقاق للمشاة في منطقة مليئة بالنباتات، كما حددت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى ضربات على الرأس والاختناق.

وقال صديق مارينوفا، تودور غيشيف، لصحفيين إن الصحفية كانت تعمل على تحقيق إلا أنها "لم تشعر بالقلق حيال سلامتها، ولم تتلقى أية تهديدات"، على حد تعبيره.