مصدر لـCNN: إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون قريبا

(CNN)-- قال مصدر مطلع لـCNN إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنهم على وشك ضمان إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تعتقله الحكومة التركية، قريبا.

وفي مأدبة عشاء، ليلة الأربعاء، أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو عن تفاؤله بإطلاق سراح برونسون قريباً قائلاً: "أنا متفائل جداً أنه قبل مضي وقت طويل جداً، سوف يتمكن القس برونسون من العودة إلى الولايات المتحدة".

وأضاف بومبيو: "لقد ركز الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على ذلك، وتركز الإدارة عليه، ونحن متفائلون جدًا في أننا سنرى نتيجة جيدة قبل مضي وقت طويل".

وكانت السلطات التركية قد وضعت القس الأمريكي آندرو برونسون، تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016.