أول تعليق من ترامب بشأن إطلاق سراح القس الأمريكي في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، عن أمله في عودة القس الأمريكي آندرو برونسون إلى بلاده "قريبا"، بعد القرار الأخير من المحكمة التركية بشأنه.

وقضت محكمة تركية، الجمعة، بإطلاق سراح برونسون وإلغاء منعه من السفر، وذلك بعدما أثارت قضيته أزمة بين ترامب الذي كان يطالب بإطلاق سراحه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يعارض ذلك.

وفي أول تعليق له، كتب ترامب، في حسابه على موقع "تويتر": "أفكاري وصلواتي مع القس برونسون، ونأمل أن يعود إلينا بأمان في وقت قريب!".

وحكمت المحكمة التركية بالسجن 3 سنوات وشهر واحد على برونسون، لكن مع احتساب المدة التي قضاها بالسجن والإقامة الجبرية خلال محاكمته، قررت المحكمة إطلاق سراحه.