رسالة شكر من ميلانيا ترامب إلى السيسي وزوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته انتصار، الجمعة، على استضافتها خلال زيارتها إلى مصر ، السبت الماضي.

وشكرت ميلانيا السيسي وزوجته انتصار، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "تجربة لا تصدق زيارة الهرم الأكبر وأبو الهول في مصر الأسبوع الماضي. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على الترحيب بي".

يشار إلى أن السيسي وزوجته انتصار قد استقبلا ميلانيا، السبت الماضي، وذلك خلال زيارتها الأولى إلى مصر وأفريقيا منذ أن أصبحت السيدة الأولى في أمريكا.

وكانت أهرامات الجيزة خير "محطة وداع" في زيارة ميلانيا إلى مصر وأفريقيا. وببنطال أبيض اللون وربطة عنق سوداء، اختتمت زيارتها الأولى، بعدما بدأتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بزيارة أربعة بلدان هي غانا، وملاوي، وكينيا، ومصر.